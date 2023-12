Secco 3-1 in casa. Loreto sconfitto, un Natale da capolista La Sabini Castelferretti vince il derby contro Loreto e vola in testa alla classifica. Quattro set per battere gli avversari, con il primo arrivato ai vantaggi. Le tante soluzioni offensive fanno la differenza nel secondo set. Nel quarto parziale la Sabini trionfa.