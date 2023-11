Seconda divisione. L’Abet Tech scalda i motori

Alle 21 di domani la Abet Tech inizierà il cammino nella Seconda divisione affrontando nella palestra dell’istituto comprensivo Enrico Mestica la Corplast Edilvetri Corridonia. Le giovani maceratesi guidate dai coach Michele Caldarola e Noemi Colaianni (foto) si sono preparate con attenzione al debutto. "Abbiamo unito – spiega Colaianni – un gruppo di giocatrici dell’under 16, le abbiamo aggregate perché vogliamo far disputare un campionato in più alle ragazze in modo che possano confrontarsi con un altro livello di gioco ed avere un’ulteriore opportunità di crescere. Poi in squadra ci sono ragazze dell’under 18. Gran parte del gruppo è comunque composto da giocatrici che hanno almeno un anno di esperienza nella Volley Academy Macerata. Il primo obiettivo è di dare a tutte l’opportunità di giocare e di divertirsi. Abbiamo in programma due allenamenti a settimana più la partita e cerchiamo di sfruttare al meglio il tempo a disposizione per far appassionare le ragazze alla pallavolo. I risultati sportivi passano in secondo piano, ma è un gruppo che può crescere e fare esperienza nel corso della stagione".