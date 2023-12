Serie A1. Busto Arsizio “vede“ la salvezza e si prepara ad un Natale di fuoco

La Uyba è sulla strada giusta per centrare la salvezza. Così almeno dicono gli ultimi risultati. La vittoria interna di sabato sera contro l’Itas Trentino, un 3-0 senza storia se non in parte nel primo set, ha proiettato la squadra di coach Juan Manuela Cichello in nona posizione, a 14 punti e a pari merito con Firenze, a più 6 dalla quota salvezza. E questo, visto che nell’ultimo turno la squadra dovrà affrontare le “inarrivabili“ di Conegliano, dovrebbe anche essere il punteggio conclusivo di un turbolento girone di andata, contrassegnato dal passaggio di consegne forzato tra coach Julio Velasco, traslocato in federazione per guidare la Nazionale femminile italiana, e il suo vice Juan Manuel Cichello.

E nel girone di andata Cichello e Velasco hanno ottenuto lo stesso numero di punti, sette per la precisione, per una giovane Uyba che è in completa linea con l’unico obiettivo stagionale possibile: la salvezza. Un obiettivo che la squadra bustocca può raggiungere più o meno tranquillamente visti anche i progressi mostrati nel gioco, orchestrato a meraviglia da Jennifer Boldini, e da alcuni elementi quali Martina Bracchi, vera rivelazione di questa prima fase. Il resto lo fanno le altre giovani, Piva e Sartori su tutte, con le più “anziane“ Zannoni e capitan Lualdi a dare esperienza nei momenti importanti. Negli ultimi due turni le farfalle hanno superato due dirette concorrenti per la salvezza quali sono la Volley Bergamo 1991 e Trento, dimostrando di saper vincere le partite che contano e che, per forza di cose, si dice (giustamente) debbano valere il doppio.

"E’ il risultato che volevamo, abbiamo lavorato tutta la settimana per prenderci questi punti e sapevamo di poterceli prendere: la vittoria ci ripaga di tutti gli sforzi che stiamo facendo – ha detto Giuditta Lualdi al termine del match vinto contro Trentino -. Un netto 3-0 che ha dimostrato ancora una volta che siamo una squadra che non lascia punti alle formazioni con cui deve competere. Sono molto fiduciosa per quello che sarà il girone di ritorno…".

Per rinforzare ulteriormente la rosa e mettere a disposizione una giocatrice in grado di piazzare palla a terra con una certa continuità, la società bustocca ha ingaggiato la statunitense Skylar Fields, opposto alta 188 centimetri e classe 2001 proveniente da USC (University of Southern California). Atleta fisicamente imponente, energica e esplosiva, Skylar Fields sarà a Busto dopo Natale e sarà pronta a dare maggior peso all’attacco delle farfalle che potrà contare, nel ritorno, anche su una Ceasar completamente ristabilita. Adesso testa e gambe al doppio scontro di fuoco ai limiti del proibitivo contro Conegliano (sabato 23 dicembre alle 20.30) e Milano (martedì 26 alle 17.00).