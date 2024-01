Serie A1 femminile. Chieri strapazza. Vallefoglia in tre set

REALE MUTUA

3

MEGABOX VALLEFOGLIA

0

REALE MUTUA FENERA : Kingdon 6, Weitzel 8, Grobelna 16, Omoruyi 14, Zakchaiou 10, Malinov 10; Spirito (L), Morello 1, Rolando, Gray, Anthouli 2. Non entrate: Buffone (L), Skinner, Kone. All. Bregoli.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini, Mancini 3, Dijkema, Degradi 11, Aleksic 5, Mingardi 18; Panetoni (L), Gardini 4, Kobzar. Non entrate: Provaroni (L), Cecconello, Grosse Scharmann. All. Pistola.

Arbitri: Verrascina e Rossi.

Parziali: 25-20, 25-19, 25-17.

Note: spettatori: 1508. Durata set: 25’, 26’, 25’. Tot: 76’.

La Megabox Ondulati del Savio esce sconfitta in tre set dal PalaFenera di Chieri contro le padrone di casa della Reale Mutua, che non hanno mai dato chance alle tigri, conducendo l’incontro dall’inizio alla fine. Reduci dall’avere eliminato la Igor Novara in Coppa Italia e con alle porte l’impegno infrasettimanale di Coppa a Le Cannet, le ragazze di coach Bregoli hanno chiuso la partita senza troppa fatica.

Nel primo set un ace di Degradi riporta a -4 le tigri, è sempre la schiacciatrice biancoverde che riporta sotto le compagne sino al -3 (22-19), poi ci pensa a chiudere il set Omoruyi con un attacco e l’ace finale (25-20). Nel secondo Chieri scappa subito via (6-1 firmato da Zakchaiou), poi Grobelna allunga 8-2. Un ace di Mingardi ricuce solo in parte lo strappo, riportando le tigri sul -4 (23-19), chiude Grobelna 25-19. Nel terzo set non c’è storia, Chieri ha fretta di chiudere i conti e si porta sull’8-2. Entra Kobzar per Dijkema, la Megabox scivola a -8 sotto i colpi di Grobelna (13-5). L’ultimo sforzo delle tigri le vede tornare a -5 (13-8), ma le piemontesi sono lanciatissime. Alla fine Bregoli dà spazio anche alla giovane greca Anthouli, firma il match-point Morello con un ace (25-18).

b. t.