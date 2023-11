Serie A2 femminile. Alla Cbf Balducci bastano tre set per piegare Lecco. In attacco si fanno sentire Korhonen e Mazzon

Cbf Balducci Macerata

3

OROCASH PICCO Lecco

0

CBF BALDUCCI HR : Bonelli 2, Bolzonetti 10, Civitico 7, Korhonen 15, Fiesoli 5, Mazzon 13, Bresciani (L), Busolini 1, Vittorini. Non entrate: Masciullo, Morandini, Stroppa. All. Saja.

OROCASH PICCO LECCO: Rimoldi, Zojzi 2, Salinas 9, Mainetti (L), Frigerio 4, Conti 9, Sassolini 1, Morandi, Piacentini 3, Barbagallo (L), Badalamenti 5, Caneva 12. Non entrate: Bazzani.

Arbitri: Candeloro, Proietti.

Parziali: 25-21 (28’), 25-19 (26’), 25-21 (26’).

Note: Macerata 9 battute sbagliate, 1 ace, 5 muri vincenti, 43% in attacco, 67% in ricezione (27% perfette). Lecco 8 battute sbagliate, 3 ace, 4 muri, 29% in attacco, 54% in ricezione, 21% perfette).

La Cbf Balducci piega Lecco e centra la quarta vittoria di fila nella quinta giornata del campionato di A2 di volley femminile. Le lombarde riescono a rimanere sulla scia delle locali che firmano una gara in crescendo e mettono in mostra l’opposta Piia Korhonen, sarà lei la Mvp del match con il 50% in attacco e con 15 punti. Coach Saja conferma Bonelli in regia, Korhonen opposta, Mazzon-Busolini al centro, Fiesoli-Bolzonetti in banda, Bresciani libero.

Primo set molto equilibrato fino alla fase calda (19-19) quando la Cbf Balducci HR rompe l’equilibrio con Bolzonetti e i 9 errori punti di Lecco a fare la differenza, perdendo però Busolini per infortunio alla caviglia, sostituita da Civitico.

Nel secondo parziale le maceratesi impongono sin dal cuore del set il loro ritmo, guidate dei colpi di Korhonen (5 punti) e da un attacco che gira a percentuali migliori rispetto all’avvio di gara. In questo parziale si ha la sensazione che le locali siano padrone della situazione.

Nel terzo set le ragazze di Saja provano a scappare ma l’ingresso di Frigerio nella Picco Lecco regala un parziale di 1-7 alle lombarde che tornano così assolutamente. Fiesoli e compagne non si scompngono, grazie anche alla lucidità di Bonelli in regia. Si arriva a un momento in cui si va punto a punto (17-17) quando Conti non trova il campo (20-19), Mazzon confeziona il +3 (23-20) e la Cbf Balducci chiude la partita 25-21.