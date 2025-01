Serie A2 femminile. Bottino pieno in Toscana, la Cbf rosicchia punti alle prime

CASTELFRANCO PISA0CBF BALDUCCI MACERATA3

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Lotti 3, Fava 4, Ferraro 3, Salinas 15, Colzi 9, Bisconti (L), Vecerina 1, Tesi, Braida, Tosi. Non entrate: Zuccarelli, Fucka. All.: Bracci.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 6, Bonelli, Battista 8, Caruso 6, Decortes 17, Bulaich Simian 7, Bresciani (L), Fiesoli 8, Morandini, Sanguigni. Non entrate: Allaoui, Busolini, Fabbroni, Orlandi. All.: Lionetti.

Arbitri: Tundo, Mancuso.

Parziali: 20-25, 16-25, 15-25.

La Cbf Balducci torna con 3 punti da Santa Croce sull’Arno dove ha affrontato la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa (rimaneggiata a causa degli infortuni) per la penultima gara di regular season. Alessia Fiesoli è proclamata Mvp: la giocatrice entra nel corso della partita e mette a segno 8 punti (80%). Top scorer Clara Decortes con 17 punti, le maceratesi attaccano al 43% contro il 24% di Castelfranco: 6 muri e 3 ace completano l’opera. La vittoria permette alle arancionere di raggiungere quota 39 punti e di avvicinarsi a Messina e San Giovanni in Marignano. Il primo set sorride grazie ai colpi di Decortes (7 punti) e Battista (6), e si chiude 20-25. Nel secondo set l’attacco arancionero viaggia al doppio di quello toscano (41% vs 21%), le ragazze di coach Lionetti non hanno problemi nel tenere in mano il match (16-25). Set fotocopia il terzo, gli ingressi dalla panchina di Morandini e Sangugni propiziano i break, la Cbf mantiene i nervi saldi fino in fondo (15-25).