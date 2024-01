Serie A2 femminile. Broekstra alla Cbf Balducci:: "Felice di questa occasione»

La Cbf Balducci ha annunciato l’ingaggio della centrale tedesca Laura Broekstra, classe 1997 per 191 cm di altezza, dopo i saluti della sua società VC Neuwied 77. Si tratta della prima esperienza fuori dalla Germania per la pallavolista, che domani giocherà la sua ultima gara con la formazione tedesca nella Bundesliga. Poi si metterà in viaggio per raggiungere Macerata dove dalla prossima settimana sarà a disposizione di coach Michele Carancini e del suo staff. Prima dell’esperienza con il VC Neuwied, la neo maceratese di posto 3 può vantare una stagione allo SSC Palmberg Schwerin sempre nel massimo campionato tedesco, un anno nella seconda Lega tedesca con il TSV Bayer 04 Leverkusen e sei stagioni sempre in seconda Lega con lo SCU Emlichheim. "Non vedo l’ora di cominciare la mia prima esperienza all’estero. Voglio continuare a migliorare come atleta, persona – dice la centrale tedesca, che indosserà la maglia arancionera numero 11 – e ovviamente supportare la mia nuova squadra con la mia esperienza e le mie caratteristiche. Giocare fuori dalla Germania è stato sempre un mio obiettivo, specialmente in Italia dove il livello del campionato è davvero molto buono, quindi sono stata davvero felice quando ho ricevuto l’offerta proveniente da Macerata. Sono molto carica di poter giocare in un Club che ha un progetto importante e sono motivata più che mai, farò di tutto per aiutare la squadra a raggiungere i traguardi prefissati".

La Cbf Balducci è alle prese con l’infortunio della centrale Federica Busolini, che ha saltato le ultime gare, e domenica inizia la Pool promozione, la società ha quindi ritenuto opportuno non correre rischi dando allo staff tecnico un’altra giocatrice che possa essere d’aiuto in partita e anche in allenamento. La Busolini si è sottoposta ad accertamenti e adesso si attende di conoscerne l’esito.