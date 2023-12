Serie A2 femminile. Civitico: "La Cbf Balducci ha centrato una vittoria di squadra»

"Vittoria importantissima per la classifica, per distaccarci un po’ e soprattutto per noi, perché stiamo dimostrando tutto l’impegno che ci mettiamo ogni giorno in palestra e che sta dando i suoi frutti". Alessia Mazzon, centrale della Cbf Balducci, parla della vittoria su Cremona, seconda forza del raggruppamento, che ha permesso alle maceratesi di centrare la decima vittoria e di rimanere in vetta al girone B dell’A2 di volley femminile. "È stata partita vera quando Cremona ha spinto e noi – spiega il coach Stefano Saja – abbiamo alzato un attimo il piede dal pedale. Sono state asfissianti per quanto hanno difeso e contrattaccato. Nel secondo set loro hanno spinto ancora di più e noi, invece di rimanere testa a testa, le abbiamo lasciate andare via troppo presto. È una Cbf Balducci che ha sofferto all’inizio, che ha imparato a trovare le proprie certezze al suo interno e quindi nel terzo set siamo ripartiti con grande intensità, con attenzione e alla fine il nostro gioco è venuto fuori". È stata una gara complicata per il valore delle lombarde. "Sapevamo – spiega Giada Civitico (foto), centrale della formazione maceratese – che sarebbe stata molto tosta perché tirano su di tutto. Siamo state brave a rimanere lì, ad avere pazienza, a sbagliare poco e a mettere giù magari palloni importanti nei momenti giusti. Sono contenta perché abbiamo lavorato di squadra e questo è quello che fa la differenza. Siamo molto unite, ci aiutiamo tanto e penso che siamo sulla buona strada".