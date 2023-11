Serie A2 femminile, il turno infrasettimanale. La Cbf Balducci in campo : "Olbia è una squadra in forma»

"Olbia è reduce da tre risultati utili di fila e nell’ultimo turno ha preso lo scalpo della leader Montecchio Maggiore". Già dalle parole di Stefano Saja, coach della Cbf Balducci, si intuisce che alle 20.30 di oggi le maceratesi sono attese da una sfida insidiosa al Banca Macerata Forum per l’ultima giornata di andata del girone B dell’A2 di volley femminile. "Riceviamo – aggiunge il tecnico – una formazione in fiducia. Le sarde hanno nella giovane opposta Virginia Adriano una finalizzatrice molto importante. Olbia è solida in ricezione e all’inizio ha stentato anche per l’assenza della Adriano per infortunio, ma adesso questa squadra sta ingranando e ci aspettiamo un’altra battaglia contro un avversario alla ricerca di un altro scalpo". La Cbf Balducci dovrà essere attenta, concentrata e battere innanzitutto molto bene. "Dovremo essere pungenti al servizio – ribadisce Saja – e nel contempo essere più ordinati a muro difesa per contenere gli attacchi di Adriano e di Bianca Orlandi. Dovrà essere una Cbf Balducci pronta a sacrificarsi nella consapevolezza che il muro a volte non è sufficiente con Adriano perché si tratta di una giocatrice che passa sopra o al fianco del muro, poi c’è da fare i conti con la fast di Islam Gannar. Ci vorranno tanta determinazione in difesa e la volontà di prendere qualche pallone in più per il contrattacco".

Le maceratesi hanno infilato a Lecce la settima vittoria di fila e questo filotto ha permesso di salire in testa assieme a Cremona e a Montecchio Maggiore. "Nell’ultimo match – ricorda il tecnico – c’è stata l’ulteriore conferma che siamo una squadra capace di decidere il proprio destino in una trasferta complessa per tanti motivi. Abbiamo approcciato in modo troppo tenero, tuttavia nel finale dei tre set abbiamo messo in campo lucidità e determinazione per conquistare i 3 punti". A Lecce le maceratesi hanno conquistato la vetta approfittando della sconfitta del Montecchio Maggiore. "Appena caduta l’ultima palla a Lecce, abbiamo iniziato a pensare alla sfida con Olbia. Sicuramente – dice Giulia Bresciani, libero della Cbf Balducci – ci attende una partita tosta perché le ospiti arriveranno a Macerata in cerca di punti. Giochiamo dopo un breve recupero dalla lunga trasferta in Salento, quindi restiamo concentrate per ottenere il nostro obiettivo. Abbiamo agganciato la vetta, ci siamo qualificate per la Coppa Italia e questo è importante: ora però testa alla sfida con Olbia per confermarci".

Negli ultimi incontri il tecnico maceratese non ha potuto contare sulla centrale Federica Busolini e sulla schiacciatrice Arianna Vittorini. "Le ragazze – conclude Saja – sono in ripresa, ma si tratta di infortuni che richiedono un po’ di tempo".

In occasione del match con Olbia, nell’intervallo tra i set, si esibiranno Ricky Cardorani e Aurora Volponi della scuola di ballo F. A. Team Academy di San Severino, diretta da Federica Agostinelli.