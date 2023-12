Serie A2 femminile. La Cbf Balducci oggi a Lecco: "Dobbiamo riprendere il cammino»

"Dovremo tenere molto alto il nostro livello di gioco in ogni fondamentale, perché Lecco allo stesso modo vorrà riscattarsi dopo un periodo difficile". Asia Bonelli (foto), palleggiatrice della Cbf Balducci, mette nel mirino la gara di oggi in trasferta alle 17 contro Lecco per la quinta giornata di ritorno del campionato di A2 di volley femminile. "Dovremo prestare massima attenzione – aggiunge – su ogni particolare e mettere in campo la pallavolo che abbiamo dimostrato di saper esprimere".

L’obiettivo delle maceratesi è ritrovare il sorriso dopo la netta sconfitta interna di sette giorni fa, riprendere quindi la striscia di vittorie che si è fermata a quota 11 e mantenere la testa della classifica tenendo a distanza Cremona, adesso a un punto dalle maceratesi. La Cbf Balducci troverà oggi dall’altra parte della rete un avversario deciso a voltare pagina dopo tre ko di fila. Lecco può contare sulla regia di Rebecca Rimoldi in diagonale con l’opposta Alessia Conti. In banda dovrebbe esserci Aneta Zojzi insieme con Rachele Nardelli. Al centro ecco Federica Piacentini e Anna Caneva, il libero è Alice Barbagallo.

Tra le maceratesi c’è il desiderio di dimostrare che la sconfitta interna con Offanengo sia stato solamente un incidente di percorso. "In settimana – dice Bonelli – abbiamo lavorato molto sia per analizzare bene cosa non ha funzionato sette giorni fa sia per riprendere la corsa". È la seconda volta che s’incontrano le due squadre, all’andata la Cbf Balducci aveva vinto 3-0. Gli arbitri dell’incontro saranno Alessandro D’Argenio di Avellino e David Kronaj di Varese.

Il campionato di A2 è disponibile in esclusiva in diretta sul canale Volleyball TV in modalità free: basterà registrarsi sulla piattaforma per potere vedere tutti gli incontri dei due gironi. Per le partite in trasferta è prevista nelle Marche la diretta tv su Studio 7 TV Canale 78.

Le gare di oggi alle 17: Lecco-Cbf Balducci Macerata; Melendugno-San Giovanni in Marignano; Costa Volpino-Montecchio; Cremona-Mondovì; Offanengo Olbia.

La classifica: Cbf Balducci Macerata 30; Cremona 29; Montecchio 28; San Giovanni in Marignano 26; Mondovì 19; Offanengo 16; Melendugno 14; Lecco 12; Olbia 11; Costa Volpino 10.

Martedì sarà di nuovo campionato, alle 17 la Cbf Balducci riceverà San Giovanni in Marignano in una partita d’alta classifica e di sicuro spettacolo. In questa occasione gli abbonati potranno portare con loro un amico o amica che pagherà il biglietto di ingesso un euro. Il biglietot intero costa 10 euro, quello ridotto 7 euro, e, come detto, un euro per chi sarà in compagnia di un abbonato.