Serie A2 volley femminile . Cbf Balducci, disco rosso

BUSTO ARSIZIO

3

CBF BALDUCCI MACERATA

1

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pomili 7, Rebora 10, Monza 4, Cvetnic 19, Tonello 7, Zanette 23, Bonvicini (L), Bosso 1, Silva Conceicao 1. Non entrate: Del Core, Citterio, Furlan, Bresciani, Osana (L). All. Beltrami.

CBF BALDUCCI MACERATA: Fiesoli 5, Mazzon 10, Bonelli 1, Bolzonetti 13, Civitico 6, Stroppa 10, Bresciani (L), Vittorini 1, Broekstra. Non entrate: Masciullo, Dzakovic, Quarchioni, Morandini (L). All. Carancini.

Arbitri: Lorenzin, Russo.

Parziali: 25-16 (24’) 16-25 (24’) 25-18 (23’) 25-14 (21’).

La Cbf Balducci torna a casa dal match contro Busto Arsizio a mani vuote e adesso aspetta di conoscere il risultato di Talmassons-Montecchio per sapere se finirà al quarto posto il cammino nella pool promozione dell’A2 di volley femminile. Se oggi le friulane dovessero fare un punto manderebbero le maceratesi al quinto posto e allora la Cbf Balducci dovrà vedersela con Busto Arsizio nella semifinale playoff, altrimenti l’avversaria sarà Messina. Le lombarde mantengono l’imbattibilità casalinga e s’impongono sulle avversarie mettendo in mostra Zanette, la Mvp autrice di 23 punti, e Cvetnic, che mette a terra 20 palloni. Dal’altra parte della rete la top scorer è Bolzonetti con 13 punti. Coach Carancini riparte con Bonelli-Stroppa, Mazzon-Civitico, Fiesoli-Bolzonetti, Bresciani libero. Coach Beltrami schiera Monza-Zanette, Tonello-Rebora, Cvetnic-Pomili, Bonvicini libero.

È da dimenticare la partenza delle ospiti, infatti nel primo set la Cbf Balducci non entra quasi mai in partita, la squadra fa una grossa fatica in attacco (21%) contro una Busto determinata ed efficace nel muro-difesa, con Zanette sugli scudi autrice di 8 punti con il 64% (25-16).

L’andamento cambia nel secondo set: sale il rendimento delle arancionere in attacco (8 punti Mazzon e 6 Bolzonetti), toccano tantissimi palloni a muro e dominano il parziale mentre Busto Arsizio non riesce a trovare il bandolo della matassa (16-25).

È il servizio la chiave del terzo parziale vinto dalle padrone di casa, le giocatrici di Busto Arsizio spingono molto al servizio e proprio grazie a questo fondamentale riescono a imprimere un’accelerazione nel cuore del set mettendo a segno 3 ace, 2 di Cvetnic. Non solo, da quel momento sono ottime per la squadra di coach Beltrami le risposte in difesa e in attacco (Zanette 6 punti, 47% di squadra) fino al 25-18 finale. Il quarto parziale è un monologo di Busto Arsizio: 4 muri e i colpi di Cvetnic e Zanette mandano al tappeto la squadra ospite che non riesce a impensierire la ricezione di casa, l’attacco lombardo va a mille (57%) rispetto a quello maceratese (29%) ed ecco spiegato il 25-14 finale.