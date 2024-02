Serie A3. Arriva la seconda sconfitta di fila. Solo un punto per Banca Macerata

VOLLEY BANCA

2

CASARANO

3

VOLLEY BANCA : Marsili 4, Fall 13, Casaro 19, Sanfilippo 5, Zornetta 21, Lazzaretto 10, Gabbanelli (L), D’Amato, Penna 7, Orazi 2, Pahor, Scrollavezza, Ravellino (L). All. Castellano.

CASARANO: Baldari 14, Pepe, Ciardo 3, Giuliani 25, Miraglia 6, Lugli 37, Carta (L) , Martinelli 1, Peluso 3, De Micheli (L) , Quarta, Licitra, Tommasi, Coppola . All. Licchelli.

Arbitri: Tundo e Adamo.

Parziali: 27-25 21-25 26-24 24-26 9-15.

Passo falso della Volley Banca Macerata nel recupero con Casarano che vince al tie break e così i padroni di casa incappano nella seconda sconfitta di fila (dopo quella di Lecce domenica scorsa) nel campionato di A3 di volley, dove comunque restano in vetta alla classifica. L’avvio è all’insegna dell’equilibrio (7-7) quando Casarano piano piano prende il largo (12-16). Gli ospiti allungano (16-21), nel turno di battuta di Casaro i locali si rifanno sotto (19-21) fino a quando Zornetta pareggia i conti (23-23). Si va avanti punto a punto con Macerata che neutralizza un set ball (24-25), po Fall e il muro di Casaro chiudono il set (27-25) per i padroni di casa. Si riparte. Si va avanti punto a punto quando (18-18) c’è l’allungo decisivo ospite con due punti di Giuliani e per un’invasione (18-21). Macerata non riesce a rientrare in gara e Casarano pareggia i conti (21-25). Nel terzo set Macerata, in cui segna un 47% in attacco contro il 39% degli avversari, regna ancora l’equilibrio e quando una prova ad allungare viene ripresa, allora decidono le battute finali (24-24) quando Zornetta e il muro vincente dei locali chiudono il parziale (26-24). Anche il quarto parziale ricalca il precedente, non c’è un padrone del set e la gara si mantiene in equilibrio fino alla fine quando il Casarano (24-24) mette la freccia e manda la partita al tie break. Nel quinto set parte con il piede sbagliato Banca Macerata (1-4) che cerca di rientrare in partita (4-6), ma Casarano non si lascia sorprendere (7-13) e chiude 9-15 vincendo il match.