Serie A3. Banca Macerata da applausi . Lazzaretto: "Retta la pressione»

"Siamo stati bravi a reggere la pressione". Enrico Lazzaretto, schiacciatore del Volley Banca Macerata, sottolinea uno degli aspetti fondamentali della vittoria a casa del Casarano. "Abbiamo giocatori di esperienza – aggiunge – che in certi momenti fanno la differenza. Però possiamo ancora crescere sul piano caratteriale". I maceratesi sono tornati a casa con i 3 punti centrando la seconda vittoria nel campionato di A3 dopo due turni. La stagione è iniziata nel migliore dei modi con la formazione di coach Maurizio Castellano che ha superato anche l’ostacolo Casarano dopo avere dribblato in modo brillante quello con Bari all’esordio. "Abbiamo dimostrato – dice il centrale Gabriele Sanfilippo – che siamo in grado di affrontare tutte le situazioni dopo avere giocato su un campo difficile". È chiaro che la squadra deve ancora crescere, del resto siamo solo agli inizi del percorso e ci sono i margini per migliorare ancora. "Sul piano caratteriale – aggiunge Lazzaretto – possiamo crescere". Nel primo turno Macerata si era fatta valere a muro (17) mentre nell’ultimo sono stati 3. "Da centrale – dice Sanfilippo – posso dire che lavoreremo sul muro nelle prossime settimane ma intanto ci godiamo la vittoria".