Serie A3. Banca Macerata decisa ad allungare il passo nel match interno con Lecce

La capolista Volley Banca Macerata ospita alle 18 di oggi la Aurispa DelCar Lecce, sesta forza del girone Blu del campionato di A3. Nelle ultime due gare i leccesi, che hanno 8 punti, hanno perso a Modica 3-1 mentre sette giorni fa hanno vinto 3-0 in casa contro Sorrento. La Volley Banca Macerata ha battuto al tie break Lagonegro. "Oggi – osserva Simone Gabbanelli, libero della Volley Banca Macerata – affrontiamo una formazione giovane, di valore e di carattere. Abbiamo il vantaggio di giocare in casa e finora il fattore campo ci ha aiutato, A ciò aggiungiamo che stiamo lavorando sodo per rendere ancora più efficiente il gioco e migliorarci nei fondamentali. Siamo consapevoli di poter mettere chiunque in difficoltà sfruttando il servizio e il muro". La Volley Banca Macerata sta confermando le aspettative di inizio stagione, ma soprattutto si nota in campo che si è formato un gruppo efficiente. "È stata allestita una bella squadra e come gruppo ci siamo trovati bene sin dal primo momento. Ci sono tanti giovani, in palestra e in campo lavoriamo con grande affiatamento, ci si aiuta l’un con l’altro. Mantenendo questo livello di impegno i risultati arriveranno". Il cammino in campionato ha mostrato una squadra che non molla e che sa reagire alle difficoltà. "Siamo un gruppo – conferma Gabbanelli – che non molla mai, anche nei momenti di difficoltà riusciamo a trovare soluzioni per reagire ed è importante. Il recente risultato a Lagonegro ci dà grande morale in vista della sfida di oggi contro Lecce".

Ieri una delegazione della squadra di A3 biancorossa, composta dal palleggiatore Sebastiano Marsili e dallo schiacciatore Enrico Lazzaretto, ha fatto visita alla sede di Sambucheto della Flux Italian Light Contract, importante realtà del settore dell’illuminazione che ha instaurato un duraturo rapporto con la Pallavolo Macerata.