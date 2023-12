Serie A3. Banca Macerata in vetta: "Siamo andati oltre le aspettative»

"Sapevo di avere a diposizione un gruppo di qualità, ma i ragazzi hanno fatto anche più di quanto mi aspettassi". Lo dice Maurizio Castellano, coach della Volley Banca Macerata, al termine del girone di andata considerando che i maceratesi osserveranno il turno di riposo nell’ultima giornata della prima parte in programma nel giorno di Santo Stefano. "Sono arrivati – aggiunge – tanti giocatori nuovi, anche in ruoli cruciali come il palleggiatore Marsili e l’opposto Casaro che stanno disputando un ottimo campionato. Ma anche gli altri ragazzi si sono dimostrati all’altezza, stanno lavorando bene e meritano il primo posto in classifica". Ai nastri di partenza si è presentata una squadra profondamente rinnovata ma è riuscita sin da subito a creare quel feeling necessario in mezzo al campo e fuori per ottenere importanti risultati.

Nella prima parte di stagione i maceratesi hanno messo sul piatto della bilancia momenti di grande pallavolo ma anche tanto carattere. "In effetti – sottolinea il coach, al primo anno sulla panchina della formazione maceratese – il gruppo ha superato momenti difficili, dimostrando attaccamento alla maglia e di saper vincere in situazioni d’emergenza. Penso, per esempio, a Marcianise, dove avevamo alcuni ragazzi non al meglio a causa della febbre, eppure sono scesi in campo e hanno aiutato la squadra a portare a casa la vittoria. In altre occasioni i giocatori hanno reso facili partite che non lo erano affatto, penso ad esempio alle sfide contro Modica e Fano dove si sono imposti sugli avversari che hanno disputato due ottime partite al Banca Macerata Forum. Ecco, dobbiamo continuare così perché adesso incomincia la fase più importante e difficile della stagione".

Sabato 30 alle 17 la Volley Banca Macerata sarà di scena a Bari per la prima giornata del girone di ritorno, poi ci comincerà anche la Coppa Italia. "È una competizione a sé, dove si giocano gare secche e tutto può succedere. Non conterà la classifica, tuttavia il primo posto in graduatoria ci permette di giocare in casa i quarti e nel nostro raggruppamento fa la differenza visto che le trasferte possono essere distanti. Adesso dobbiamo attendere martedì quando con la fine del girone di andata, noi quel giorno osserveremo il turno di sosta, sapremo chi sarà l’avversario".

Ma non c’è assolutamente da abbassare la guardia. "Abbiamo un buon margine sulla seconda, ma basta distrarsi un attimo e tutto cambia, anche perché chiudendo il girone in testa ci siamo conquistati ancora più credibilità e gli avversari cercheranno ogni volta di farci lo sgambetto. Ecco, questo per noi deve essere uno stimolo in più a dare sempre il massimo".