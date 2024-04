Serie a3. Banca Macerata pareggia il test con Pineto

È finita in parità (2-2) l’allenamento congiunto tra Volley Banca Macerata e Pineto. "Si è trattato – spiega Italo Vullo, dg della società maceratese – di un buon test con la squadra che ha giocato alla pari contro una formazione di categoria superiore". In casa maceratese la testa è a domenica quando la Volley Banca Macerata aprirà a Mantova la serie che mette in palio la promozione in A2, gara2 è in programma il 14 al Banca Macerata Forum e l’eventuale gara3 si disputerà di nuovo in Lombardia perché i mantovani hanno fatto più punti nella regular season. La prossima avversaria dei maceratesi è uscita sconfitta nella Supercoppa dove ha vinto 3-1 Palmi. "È stata una partita – dice Vullo – che ha confermato quanto già si sapeva di Mantova, e cioè è una squadra che non ha grosse individualità ma sbaglia poco e mantiene sempre un buon livello di gioco". Ma è chiaro che occorre un exploit, ovverossia vincere in trasferta, per puntare alla promozione. "Siamo consapevoli che ci attende una battaglia, ma andiamo a Mantova per vincere". Sarà la terza volta che la squadra lombarda incrocerà la strada con formazioni del girone Blu, quello della Volley Banca Macerata, e finora i lombardi sono usciti sconfitti 3-1 a Fano nella semifinale di Coppa Italia e 3-1 a Palmi nella Supercoppa, in due partite disputate sempre in trasferta.