Serie A3. Banca Macerata sfida Modica

Domani alle 19.30 la capolista Volley Banca Macerata riceve Modica, quinta forza dell’A3 girone Blu, al termine di una settimana particolare. "In questi giorni – spiega Italo Vullo, dg del club maceratese – ci siamo allenati un po’ a singhiozzo per i malanni di stagione, conteremo di essere presenti chi più in forza e chi un po’ meno". I siciliani costituiscono un complesso da prendere con le molle. "È una squadra tosta che ha in Spagnol un ottimo opposto, gli altri sono buonissimi giocatori capaci di rendere la formazione compatta. Il loro quinto posto non è casuale, sono abili in battuta e commettono pochi errori". La ricetta è sempre la stessa. "La speranza – spiega Vullo – è di poter mostrare la nostra pallavolo. A Marcianise, nell’ultimo turno, i ragazzi hanno vinto in una situazione di emergenza, in casa loro e contro un avversario che ha fatto bene". All’abilità dei siciliani in battuta i maceratesi contrappongono gli ottimi numeri riscontrati in ricezione. "Le statistiche dicono che siamo ora i migliori in ricezione nei due gironi".

È chiaro che la pressione sia sulla prima della classe. "È così da inizio stagione quando siamo stati indicati tra i migliori, noi continuiamo a tenere un profilo basso e di arrivare in buone condizioni alle fase decisive". La 12ª giornata propone partite molto interessanti. "Direi Palmi-Lagonegro e Sorrento-Sangiustino, negli ultimi due turni ci sono scontri diretti che potranno definire le prime quattro posizioni che determinano gli accoppiamenti dei quarti di Coppa Italia".