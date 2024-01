Serie A3. Banca Macerata sfida San Giustino. L’unica sconfitta con gli umbri

Sono giorni di lavoro per il Volley Banca Macerata che si sta preparando per domenica quando riceverà la visita del San Giustino, peraltro gli unici ad avere battuto la capolista del girone Blu dell’A3, sebbene al tie break. La leader sta osservando un cammino impeccabile e la squadra di coach Castellano vuole continuare di questo passo. Gli umbri possono contare sul polacco Stanislaw Zbigniew Wawrzynczyk, che nella passata stagione ha giocato a Macerata e quindi è l’ex del match. "È più divertente e bello giocare contro una squadra nella quale hai militato. Da una parte – osserva il giocatore – questo mi esalta, dall’altra però devo stare calmo ed essere cosciente di quelle che sono le mie capacità. Non dimentichiamo che andiamo ’altronde nella tana della capolista, che peraltro avrà il dente avvelenato perché finora siamo stati gli unici ad averla battuta. Credo che qualunque punto riuscissimo a portare a casa sarebbe molto importante".