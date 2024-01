"Un black out improvviso quando stavamo avanti di due set e vincendo il terzo 14-9". Italo Vullo, dg della Volley Banca Macerata, parla della sconfitta al tie break a Palmi nella quinta giornata di ritorno del campionato di A3 di volley. "Ci avevano dato il punto – racconta – e poi tolto, questo fatto ci ha condizionato tanto che siamo passati in subito svantaggio dopo che stavamo avanti 14-9. Da quel momento la gara è cambiata, non siamo più riusciti a esprimere un gioco fluido e siamo progressivamente spariti dal campo". È la seconda sconfitta nell’A3 per la capolista del girone Blu. "In Umbria – ricorda – stavamo sotto di due set, anche in quella occasione avevamo avuto la possibilità di vincere qualche set, invece a Palmi il discorso è differente, stavamo dominando, il pubblico era in silenzio, loro erano dimessi e invece è cambiato tutto all’improvviso: noi siamo spariti e loro erano come in trance agonistica".

E così non resta che prendere la lezione da questa gara a farla fruttare in vista dei prossimi impegni. "Dobbiamo essere più cinici, non possiamo permetterci di non chiudere i set. Quando si è più forti occorre azzannare l’avversario. Tecnicamente considero Macerata più forte di Palmi e anche di altre avversarie, ma può succedere di tutto quando la gara viene messa sulla bagarre e quando subentra la trance agonistica. Dobbiamo ragionare su quanto successo perché le partite vanno chiuse e non possiamo tenere in gara gli avversari. Anche in Coppa Italia era successo qualcosa di simile contro Palmi, al primo set stavano, mi sembra 19-16, quando la gara è cambiata dopo un appoggio sbagliato". E adesso c’è da resettare tutto perché il calendario mette di fronte la seconda della classe nel match di sabato alle 18 a Macerata. "Una gara da prendere con le pinze e da affrontare con la giusta determinazione".