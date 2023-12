Serie A3. Gabbanelli: "Banca Macerata pronta per la sfida a Marcianise»

È stata subito archiviata la vittoria contro Fano di giovedì sera, ora la leader Volley Banca Macerata è concentrata sulla trasferta a Marcianise, in programma alle 19, valida per l’11ª giornata di A3 di volley. La squadra è sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo contro Fano, un derby tra prima contro seconda, che ha permesso alla capolista di prendere il largo e di avere un vantaggio di 7 punti su San Giustino e per l’appunto su Fano, cioè sulle immediate inseguitrici. Non c’è da abbassare la guardia facendosi condizionare dalla penultima posizione dei campani distanziati di 19 punti, anche se Marcianise ha già osservato il turno di riposo. "Ci attende una gara importante su un campo complicato". Simone Gabbanelli, libero della Volley Banca Macerata, è consapevole delle insidie della trasferta. "Sono periodi intensi del campionato – aggiunge – ma siamo preparati a queste fasi e andremo a Marcianise per imporre il gioco". Tra l’altro c’è la consapevolezza che ogni avversario metterà sempre un qualcosa in più sul piatto della bilancia di fronte alla capolista. "Lo sappiamo – dice Gabbanelli – e in settimana ci prepariamo in tal senso". La Volley Banca Macerata è reduce dal successo (3-0) su Fano che ha galvanizzato ancora di più l’ambiente e trasmesso altre certezze nella squadra. "È stata – ricorda il giocatore – una gara intensa in cui abbiamo messo pressione agli avversari sin dal servizio, ma direi che in questa partita ha funzionato un po’ tutto". La squadra è prima nel girone Blu, c’è entusiasmo al palazzetto dove la gente è accorsa numerosa. "Fa molto piacere vedere un palas così gremito e ci riempie di orgoglio essere riusciti a creare tutto questo, c’è anche da riconoscere che dagli spalti è arrivata forte in campo la spinta per conquistare i 3 punti contro Fano". Ora c’è da continuare di questo passo per mantenere almeno un simile entusiasmo. "La ricetta – conclude Gabbanelli – è continuare a vincere e a fare bene, fa piacere vedere quanto il pubblico ci apprezzi e ciò ci riempie di orgoglio".