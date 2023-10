Serie A3. Il Banca Macerata in Puglia sfida Casarano. Fondamentale l’approccio dei biancorossi alla partita

Oggi alle 18 il Volley Banca Macerata è attesa dalla lunga trasferta in Puglia, dove a Cutrofiano affronterà la Leo Shoes Casarano per la seconda gara di campionato di Serie A3 Girone Blu. I padroni di casa hanno perso 3-0 all’esordio in casa della Erm Group San Giustino, mentre i biancorossi si sono presi la vittoria contro Bari, mettendo in campo una bella prestazione. Di certo la formazione di coach Maurizio Castellano dovrà contrastare la forza di rivalsa dei padroni di casa che vogliono riscattare il passo falso di sette giorni fa. Sarà così di fondamentale importanza l’approccio alla gara per evitare che i locali possano galvanizzarsi spinti dai tifosi. Si pensa che il palas sia strapieno. L’organico dei pugliesi ha subito molte modifiche da quello dello scorso anno quando ha sfiorato all’ultimo la promozione in A2. Ieri la squadra maceratese è partita per affrontare la prima lunga trasferta del campionato. "Arrivare il giorno prima – spiega Lucho Zornetta, schiacciatore del Volley Banca Macerata – sarà molto importante per recuperare bene e farci trovare in forma alla partita. Ritengo che Casarano avrà un approccio deciso alla partita dopo il passo falso dell’esordio".

La sfida tra Leo Shoes Casarano e Volley Banca Macerata sarà visibile in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 18.