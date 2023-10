Serie a3, il banca macerata riceve la visita del napoli. Scrollavezza: "I campani sono bravi nella fase offensiva»

"Incontriamo una squadra organizzata, compatta, che ha dimostrato di saper giocare bene anche fuori casa, si è visto a Fano nell’ultima partita sebbene abbia perso al tie break". Luca Scrollavezza (foto), palleggiatore del Volley Banca Macerata, scatta la fotografia del Napoli che alle 18 di oggi sarà a Macerata in occasione della terza giornata di A3. "I campani – aggiunge – hanno un opposto molto pericoloso e anche gli schiacciatori hanno qualità. Abbiamo lavorato per trovare le contromisure per arginarli ma restando concentrati su quanto dobbiamo dare in campo". Macerata è reduce dalle vittorie su Bari e sette giorni fa in trasferta su Casarano, Napoli ha vinto all’esordio contro Marcianise e nell’ultimo turno è stato battuto al tie break a Fano. Si profila una gara difficile per il valore degli avversari, ma dagli spalti del Banca Macerata Forum potrà arrivare di nuovo quella spinta decisiva. "Oggi contro il Napoli i tifosi potranno garantirci quel sostegno che è stato decisivo contro Bari all’esordio. È del pubblico il merito della vittoria sui pugliesi non avendo mai smesso di sostenerci. Ecco, quando i tifosi si fanno sentire in quel modo ci aiutano a superare i momenti difficili delle partite ed è più facile per noi restare sempre sul pezzo. Sono contento di quanto siano cresciute le presenze al palazzetto e spero possa continuare così anche oggi". Oggi servirà una squadra determinata come sette giorni fa con il Casarano. "Siamo stati bravi a non mollare mai, non lo hanno fatto nemmeno gli avversari, ma siamo riusciti comunque a spuntarla, come nell’ultimo set quando loro sembravano poter riaprire la partita".