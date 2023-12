Serie A3. Il centrale Orazi: "Impeccabile il cammino della Banca Macerata»

"Siamo rimasti compatti, imposto il gioco, siamo stati anche aggressivi in battuta, toccato tanti palloni a muro e in contrattacco ci siamo sempre fatti trovare pronti". Il treiese Michele Orazi, centrale del Volley Banca Macerata, individua le diverse chiavi che hanno permesso di battere Modica e di allungare il passo in testa alla classifica del girone B del campionato di A3. "Finora – il giocatore commenta la prima parte di stagione dei maceratesi – non abbiamo mai mollato nemmeno nelle volte in cui gli avversari ci avevano messo sotto. La dimostrazione è data tie brek vinti, a parte quello di Sangiustino. Noi dopo ogni vittoria pensiamo subito alla prossima sfida". L’A3 torna in campo nel giorno di Santo Stefano per l’ultima giornata di andata ma in questa occasione i maceratesi osserveranno il turno di riposo, si ripartirà sabato 30 dicembre con la trasferta a Bari che inaugurerà il girone di ritorno. Nella seconda parte di stagione i maceratesi vorranno concedere il bis dopo l’ottimo girone di andata chiuso a 31 punti dopo 11 vittorie, di cui 3 al quinto set, e una sconfitta al tie break. "L’obiettivo è confermarci a questi livelli mantenendo al massimo l’attenzione per evitare blackout e scendere di ritmo". C’è anche da considerare che le avversarie daranno tutto contro la capolista e c’è da stare attenti a quelle formazioni che puntano alla vetta. "Dobbiamo prestare attenzione a ogni realtà – conclude Orazi – perché è un campionato in cui tutte possono metterti in difficoltà, per esempio abbiamo incontrato insidie a Marcianise dove a casa della penultima abbiamo vinto al quinto set".