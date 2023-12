Serie A3. La capolista Banca Macerata passa in rimonta a Sorrento

SHEDIRPHARMA

1

VOLLEY BANCA MACERATA

3

SHEDIRPHARMA : Pilotto 8, Disabato 11, Szabo 10, Prosperi Turri, Bellucci 1, Garofolo 7, Gozzo 15, Carcagnì. NE: Pontecorvo, Gargiulo, Piedepalumbo, Denza, Grimaldi, Imperatore. Allenatore: Racaniello.

VOLLEY BANCA MACERATA: Marsili 2, Orazi 5, Fall 16, Penna 6, Casaro 24, Sanfilippo 2, Scrollavezza, Gabbanelli, Zornetta 11, Lazzaretto 8. NE: Pahor, D’Amato. Allenatore: Castellano.

Arbitri: Ciaccio e Pecoraro.

Parziali: 25-20, 21-25, 21-25, 22-25.

La Volley Banca Macerata, capolista del girone Blu del campionato di A3 di volley, fa valere la sua forza anche a Sorrento e conquista un altro successo infliggendo ai campani la prima sconfitta interna della stagione. La formazione di coach Maurizio Castellano alla fine vince con merito una battaglia e soprattutto reagisce in modo impeccabile alla sconfitta nel primo set. Nel secondo parziale i maceratesi pareggiano i conti e si fanno trovare pronti nel successivo, ben consapevoli che gli avversari avrebbero fatto di tutto per riportarsi avanti. La Volley Banca Macerata nei set finali mantiene alta la concentrazione e i ritmi di gioco e, grazie anche all’apporto dei giocatori in panchina, alla fine torna a casa con un prezioso successo. E’ stata una battaglia: i campani non si danno mai per vinti come, per esempio, nel terzo set quando recuperano lo svantaggio e si riportano sotto (20-22) nel turno di battuta con Gozzo, ma i maceratesi respingono il tentativo e vincono il set (21-25). Nel quarto set Macerata riesce a portarsi avanti (12-17) e a mantenere quel vantaggio (16-21), ma Sorrento dà il tutto per tutto (21-23) fino a quando i giocatori di coach Castellano vanificano quel tentativo e chiudono i giochi (22-25) vincendo set e partita. Si fa sentire sotto rete Nicolò Casaro, opposto della Volley Banca Macerata, che firma 24 punti: "L’inizio – dice il giocatore – è stato difficile. Abbiamo dovuto ambientarci in un palazzetto non facile. Poi siamo usciti fuori e abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci contro un avversario che comunque ci ha dato del filo da torcere fino alla fine".