Serie A3. La Volley Banca Macerata scivola a San Giustino al tie break

ERM GROUP

3

VOLLEY BANCA MACERATA

2

ERM GROUP : Troiani, Marra, Marzolla 21, Ricci, Bragatto 6, Skuodis, Biffi 4, Stoppelli 5, Wawrzynczyk 15, Cappelletti 20, Quarta 10, Panizzi. NE: Cozzolino, Cioffi. Allenatore: Bartolini.

VOLLEY BANCA MACERATA: Marsili 3, Orazi, Pahor, Fall 13, Penna 3, Casaro 27, Sanfilippo 7, Scrollavezza, Ravellino, D’Amato, Gabbanelli, Zornetta 12, Lazzaretto 12. NE:. Allenatore: Castellano.

Arbitri: Toni e Polenta.

Parziali: 26-24, 25-20, 22-25, 23-25, 16-14.

Rallenta la corsa del Volley Banca Macerata che torna dalla trasferta umbra con un solo punto nel quarto turno del campionato di A3. Il primo set è all’insegna dell’equilibrio (17-17) e si prosegue punto a punto fino a quando Lazzaretto mette a segno il 24-24. Ai vantaggi hanno la meglio gli avversari. Nel secondo set gli umbri partono meglio (13-7), Macerata deve ritrovarsi e inseguire. San Giustino però non si lascia riprendere e chiude 25-20. La Volley Banca Macerata non ci sta e nel set successivo preme sull’acceleratore (4-10). Ma San Giustino non molla (16-17), la squadra di coach Castellano allunga (17-20) e rimane concentrata chiudendo il set (22-25). L’ace di Sanfilippo apre il quarto parziale dove la Volley Banca Macerata si porta avanti (3-6) con il muro di Casaro. Allungano i biancorossi tenendo alti i ritmi e respingendo i tentativi di rientrare in gara dei padroni di casa (13-20). La partita sembra in discesa quando San Giustino si rifà sotto (23-24), ci pensa Fall a chiudere il set e rimanda tutto al tie-break. I maceratesi si portano di nuovo avanti ma un break di quattro punti di San Giustino ribalta tutto, 7-5 con due ace di Cappelletti, e coach Castellano ferma il gioco con il time-out. Al cambio campo sono ancora avanti i padroni di casa 8-7, che poi allungano con l’ace di Marzolla 10-8. Lotta la Volley Banca Macerata e agguanta gli avversari sul 14-14: ai vantaggi hanno però di nuovo la meglio i padroni di casa (16-14).