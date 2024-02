Serie A3. L’ora del derby, oggi Banca Macerata a Fano

"Non è una partita come le altre quella contro Fano: stasera ci aspetta un derby e si affronteranno squadre determinate a centrare la vittoria". Italo Vullo, dg della capolista Volley Banca Macerata, parla della sfida alle 20.30 a Fano per la decima giornata di ritorno dell’A3 di volley. "Sono partite – aggiunge – che si preparano da sole". Del resto le motivazioni non mancano di certo: con la vittoria i maceratesi si assicurerebbero il primo posto del girone con quattro turni di anticipo e Fano è imbattuto in casa. "Ci sono mille stimoli – osserva Vullo – con i giocatori che ci tengono a giocare e a vincere questo match. Al di là della classifica, si tratta di un momento importante in un continuo processo di crescita, se vogliamo tornare quelli di un mese e mezzo fa dobbiamo passare da una buona prova a Fano che ci deve aiutare per essere pronti alle prossime gare, a quelle che contano". Ma prima di pensare a quelle sfide che mettono in palio il salto di categoria c’è da concentrarsi sul match di stasera in una partita che conta tantissimo anche per Fano. "Si tratta di un appuntamento – osserva Vullo – che incide sulla loro griglia playoff e poi nel fine settimana Fano sarà impegnato nella Final four di Coppa Italia". All’andata Macerata ha vinto 3-0 il derby, da allora qualcosa è cambiato a Fano. "Hanno acquisito più sicurezze e hanno preso l’opposto Dimitrov al posto di Michalovic, hanno inserito un giocatore che dà più potenza. Per il resto ci attende una formazione che batte e mura bene". La ricetta è sempre la stessa per tornare a casa con il sorriso. "Esprimere la nostra migliore pallavolo, per tornare sorridenti dovremo battere in modo ficcante e fare bene la fase di correlazione muro difesa". C’è anche da dire che Macerata è in testa con 50 punti dopo 21 turni e Fano è secondo a quota 40; la squadra di coach Castellano si è dimostrata molto costante durante la stagione.

Stasera Fano cercherà di battere in modo ficcante per mettere in difficoltà l’ottima ricezione di Macerata. "Noi riceviamo e facciamo cambio palla in modo sistematico. Tutti – osserva Vullo – contro di noi tendono a spingere il servizio per metterci in difficoltà in ricezione dove, statistiche alla mano, siamo i migliori dei due gironi". Ed ecco cosa si attende stasera il dg della Volley Banca Macerata. "Il risultato finale potrebbe dipendere da qualche dettaglio, però – sottolinea Vullo – giocando come sappiamo sarà difficile batterci".