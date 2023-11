Serie A3. Marsili: "Banca Macerata sta facendo bene, lo dice la classifica»

"Gli avversari sanno che siamo una buona squadra e contro di noi raddoppiano le forze cercando di metterci in difficoltà". Italo Vullo, dg della Volley Banca Macerata, sottolinea il segnale lanciato dalla formazione dopo sei giornate del campionato di A3 in cui la squadra è in testa. "Stiamo dimostrandoci compatti, con tante risorse e quando cala il rendimento di uno sale di tono il compagno". Tanti buoni segnali, ma è indubbio che c’è da migliorare. "Se a Lagonegro, cioè in casa della seconda, avessimo giocato come nel primo set e in parte del secondo saremmo tornati a casa con i 3 punti. Invece a volte manchiamo di cinismo e non sappiamo sopportare i nostri errori, dobbiamo essere più pazienti e fare passare il momento brutto, così evitiamo di lasciare qualche punto per strada e di riaprire le porte agli avversari. Però è anche giusto sottolineare che siamo stati così bravi da uscire bene da una situazione difficile. La squadra gioca bene siamo belli da vedere, ma a volte ci adagiamo troppo".

L’analisi della vittoria a Lagonegro di Sebastiano Marsili (foto), palleggiatore della Volley Banca Macerata. "A tratti – ha detto – abbiamo giocato bene, in altri momenti non ci siamo espressi come sappiamo. Loro ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati bravi a rimanere pazienti". Fa ovviamente piacere vedere il team maceratese al primo posto. "È ancora troppo corta ma è una conferma che stiamo facendo bene".