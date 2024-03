Serie A3. Meravigliosa Smartsystem: chiude seconda

Smartsystem Fano

3

Erm Group San Giustino

0

SMARTSYSTEM : Dimitrov 15, Roberti 2, Galdenzi 1, Merlo 12, Partenio 5, Raffa (L), Margutti 6, Focosi 3, Mazzon, Gori, Maletto 7, Uguccioni. All. Mastrangelo

ERM GROUP SAN GIUSTINO: Troiani 1, Marra, Cozzolino 3, Ricci, Cioffi, Bragatto 3, Skuodis 7, Biffi, Stoppelli, Wawrzynczyk 10, Cappelletti 6, Quarta 5, Panizzi, Silvestrelli. All. Bartolini

Arbitri: Sessolo Maurina e Polenta Martin

Parziali: 25-21, 25-15, 25-18.

Note: Fano battute vincenti 9, battute errate 10, muri 16; San Giustino battute vincenti 2, battute errate 13, muri 4.

Meravigliosa Smartsystem. La Virtus firma una prestazione maiuscola. In casa supera la diretta concorrente San Giustino chiude la stagione regolare al secondo posto e affronterà Modica nel primo turno dei playoff. Garauno si sarebbe dovuta giocare in Sicilia a Pasquetta, ma la squadra isolana ha chiesto di posticipare. Unica certezza è che il ritorno sarà a Fano il 7 aprile. In un Palas Allende gremito in ogni ordine di posto gli ospiti iniziano con il piede giusto (3-7) grazie ad un buon muro, ma in un amen i padroni di casa reagiscono e con lo stesso fondamentale si riportano sotto (7-7). Fano spinge il pedale dell’acceleratore e passa avanti 17-12 con Dimitrov imprendibile in attacco e la coppia Partenio-Focosi a mettere il bavaglio all’attacco di San Giustino. Finale spettacolare con Merlo autore di due pregevoli attacchi che danno il 24-21 a Fano, mentre sull’ultima azione è Maletto a bloccare Cappelletti. Una delle chiavi della partita è sicuramente l’entrata in campo di Margutti che dà ordine in seconda linea e al servizio è molto preciso. Nel secondo parziale i ragazzi di Bartolini partono ancora forte (2-5) ma ancora una volta la Smartsystem reagisce e con Fox Focosi in battuta effettua il sorpasso e, addirittura, allunga (11-6). Bartolini toglie Wawrzynczyk e Cappelletti in difficoltà in fase offensiva ed il finale è tutto di marca fanese. Nella terza frazione due ace di Merlo provocano il break e da lì in poi è tutto in discesa per Fano.

b.t.