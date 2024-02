Serie A3. Oggi la Banca Macerata sfida Casarano. Marsili: "Lotteremo per tornare a vincere»

"Vogliamo rifarci e stasera saremo pronti a lottare per tornare alla vittoria". È quanto dice Sebastiano Marsili (foto), palleggiatore della Volley Banca Macerata, in vista del match di oggi alle 20.30 contro Casarano, si tratta del recupero della 2ª giornata di ritorno di A3 Girone Blu. I maceratsi sono reduci dalla sconfitta a Lecce e vogliono cancellare quello stop, di contro ci sarà un Casarano alla ricerca di punti per la lotta salvezza. I salentini hanno vinto solo una gara nel 2024, strappando al tie-break un sofferto successo contro Fano, mentre nella sfida di domenica scorsa sono caduti a Sabaudia con il risultato di 3-1. La squadra è consapevole che stasera avrà di fronte un avversario alla ricerca di punti. "Da adesso – dice Marsili – mi aspetto tutte sfide di questo tipo: ogni squadra è in lotta per conquistare punti per centrare i propri obiettivi, poi contro di noi gli altri hanno uno stimolo in più perché si confrontano con i primi in classifica". Il capitano ripensa alla sconfitta a Lecce. "È stata una partita difficile e strana per certi versi, nei set centrali – ricorda – ci siamo trovati a dover recuperare degli svantaggi importanti, gli avversari sono stati bravi e hanno fornito un’ottima prestazione. Noi invece siamo riusciti sempre a rimontare, ma poi è mancata un po’ di freddezza nei punti decisivi".