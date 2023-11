Serie A3. Sfida d’alta classifica a Lagonegro. Arriva la leader Banca Macerata

"Andiamo a Lagonegro per portare via i punti, magari tre, e dare un segnale chiaro al campionato, in caso contrario la situazione rimane invariata". Italo Vullo, dg del Volley Banca Macerata, parla della sfida di domani alle 18 quando i maceratesi, primi nel girone Blu di A3, faranno visita ai lucani che sono a un punto dalla vetta. È chiaro che non mancano le insidie in questa gara. "Loro – spiega Vullo – hanno in Vaskelis uno dei migliori opposti come capacità realizzativa e su di lui si appoggia la squadra nelle fasi di contrattacco. Lagonegro pratica un gioco ordinato, ha una buona ricezione, difende molto bene ed ecco che dovremo avere pazienza, non pensare di mettere la palla a terra al primo tentativo. È una società che lo scorso anno era in A2 e che quindi è strutturata per tornei importanti". Ed ecco cosa dovrà fare la Volley Banca Macerata. "Come sempre occorre battere bene, un fondamentale in cui ci disimpegniamo in modo egregio in casa dove abbiamo i nostri punti di riferimento ma in trasferta dobbiamo aumentare il rendimento. Poi dovremo mettere in atto la nostra pallavolo perché quando ci riusciamo i problemi sono per gli altri". Sono trascorse cinque giornate e la classifica va delineandosi sebbene non mancano le sorprese. "C’è qualche risultato a sorpresa, ma stanno iniziando a delinearsi i valori. Nelle zone alte della classifica ci sono le formazioni indicate in estate, cioè noi, Lagonegro, Fano, Sorrento e San Giustino. È un torneo livellato e può starci un risultato a sorpresa nei vari turni". Ci sono però anche quelle realtà al di sotto delle aspettative. "Bari, che è ricorsa al mercato, e Palmi risaliranno però la china, il nostro 3-0 a Casarano è stato un po’ sottovalutato perché non so quante squadre ora faranno punti là". Adesso in casa Volley Banca Macerata si pensa solo al match a Lagonegro. "I ragazzi sono in buona condizione, ci aspetta una gara delicata ma in settimana abbiamo lavorato molto bene e siamo pronti".