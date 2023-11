Serie A3. Sfida d’alta classifica tra Lagonegro e Banca Macerata

"A Lagonegro sarà una gara combattuta contro un avversario che non molla mai un attimo". È la previsione di Gaetano Penna, schiacciatore della capolista Volley Banca Macerata, per la sfida della sesta giornata in programma oggi alle 18 in casa della seconda forza del girone Blu del campionato di A3 di volley. "Mi aspetto – aggiunge il giocatore – un’atmosfera calda al palasport dove ci sarà tanto pubblico. Si tratta di una formazione che sta attraversando un’ottima condizione come dimostrano gli ultimi risultati e che dispone di elementi di qualità, penso ad esempio all’opposto Vaskelis". I lucani sono reduci da due vittorie consecutive al tie-break, prima contro Sorrento e la scorsa settimana sul campo di Marcianise: di contro Macerata dopo la sconfitta a San Giustino al tie break è tornata al successo superando nettamente (3-0) Palmi. Oggi i maceratesi troveranno nelle fila dei lucani i centrali Molinari e Pizzichini, ex biancorossi.

Si aspetta dalla Volley Banca Macerata la conferma dei progressi registrati sette giorni fa contro Palmi sui quali i giocatori hanno ancora lavorato. "Già in quella gara siamo migliorati in battuta, è un fondamentale sul quale possiamo ancora crescere, abbiamo le qualità per farlo e penso che potrà rappresentare per noi un’arma in più. Stiamo poi facendo attenzione al muro e in difensiva, con il coach ci prepariamo su diverse situazioni di gioco che potremo incontrare oggi in modo da essere pronti". La buona partenza del Lagonegro ha riportato l’entusiasmo tra la tifoseria locale dopo la retrocessione dall’A2 e c’è da mettere in preventivo un impianto con tanti tifosi che spingeranno la squadra a superare l’ostacolo maceratese. Ma la formazione di coach Castellano è determinata a confermare quanto di buono fatto vedere e le positive indicazioni di inizio stagione. La sfida tra Rinascita Volley Lagonegro e Volley Banca Macerata sarà visibile domenica in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle ore 18.