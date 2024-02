Serie A3. Sorrento nel mirino di Banca Macerata

Alle 20 si accenderanno le luci del palas per la sfida tra Volley Banca Macerata e Shedirpharma Sorrento per la nona giornata del campionato di A3. La capolista riceve la visita dell’ottava forza del torneo che sta cercando di reagire dopo un difficile 2024 che ha portato all’esonero di coach Racaniello; la panchina è stata quindi affidata al secondo allenatore Nicola Esposito, che nell’ultima gara ha battuto 3-0 Bari. Anche Macerata ha ritrovato il successo dopo due sconfitte superando in scioltezza Sabaudia, e ora punta a vincere le restanti gare della Regular Season per consolidare il primo posto. "Non c’è affatto da guardare la classifica – dice il palleggiatore Luca Scrollavezza – perché nelle ultime gare ogni formazione darà tutto pur di muovere la graduatoria che è ancora molto corta. Non possiamo quindi permetterci il lusso di sottovalutare Sorrento. Noi cercheremo di ripetere la prestazione offerta una settimana fa contro Sabaudia evitando cali di concentrazione e di ritmo durante la partita".

Mancano ancora cinque giornate alla fine della regular season, nell’ultimo turno Macerata osserverà il turno di riposo. "Pensiamo solo una gara per volta considerando che ci attende un periodo intenso e che mercoledì sera saremo attesi dal derby esterno con Fano. Solo una volta conclusa la prima fase della stagione penseremo a cosa ci attende, adesso vogliamo solamente vincere le partite rimaste".

A proposito, nell’anticipo di ieri Fano ha vinto 3-1 a Modica; successo di Palmi che ha sconfitto 3-1 Casarano mentre Marcianise ha battuto al tie break Bari in trasferta. Con questa vittoria Fano ha raggiunto a 40 punti Lagonegro al secondo posto, mentre la capolista Volley Banca Macerata è in testa con 47 punti. Ed ecco che vincendo la gara contro Sorrento permetterebbe alla formazione di coach Castellano di compiere un significativo passo avanti in classifica e di presentarsi mercoledì a Fano con un buon vantaggio e con il morale a mille.