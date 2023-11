Serie A3. Tittarelli: "Il Volley Banca Macerata è un gruppo compatto»

"Di queste gare mi è piaciuta la squadra unita, compatta, coriacea, che lotta e che non si è mai tirata indietro quando è stato il caso di risalire la corrente di una gara". Gianluca Tittarelli, presidente della Volley Banca Macerata, sottolinea gli aspetti positivi dopo cinque giornate del campionato di A3 di volley, oltre naturalmente ai risultati che hanno portato il club al primo posto. "Noi – aggiunge – dobbiamo pensare di gara in gara, adesso c’è da focalizzarsi solamente sul match in casa del Lagonegro, seconda forza del campionato. Ci attende una battaglia su un campo caratterizzato dal grande tifo, come del resto tutti i palasport del Sud. Siamo in un girone equilibrato e ogni giornata ce lo dimostra con partite combattute e con risultati mai scontati. C’è solo da continuare a lavorare così come abbiamo fatto fino a questo momento. Dobbiamo tenere un profilo basso e continuare di questo passo, ho notato con piacere maggiori presenze al palas dove le persone possono trascorrere un paio d’ore in un bell’ambiente e godersi un buon spettacolo". Una citazione a parte per il centrale Gabriele Sanfilippo. "Il suo recupero si completa di giorno in giorno, si tratta di un giocatore che sta con noi da tre anni, crediamo in lui e gli siamo stati sempre al fianco dopo i due interventi ai ginocchi. È una bella soddisfazione vederlo ora in campo".

Nell’ultimo turno la Volley Banca Macerata ha liquidato con un secco 3-0 Palmi. "È una bella risposta – dice lo schiacciatore Enrico Lazzaretto – dopo la sconfitta al tie break di San Giustino dove non abbiamo reso come sappiamo. Oggi abbiamo sempre spinto e mantenuto un bel vantaggio, siamo stati bravi. È sempre importante giocare davanti a tanti tifosi, sono l’ottavo uomo in campo per noi e creano una grande atmosfera".