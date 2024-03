Serie A3. Una bella Banca Macerata contro Grottazzolina

"È stato un test incoraggiante contro Grottazzolina e necessario considerando che la squadra aveva giocato l’ultima partita il 17 marzo". È quanto dice Italo Vullo, dg del Volley Banca Macerata, sull’allenamento congiunto disputato a Grottazzolina, prima in A2 nella regular season, con i locali vincitori 3-1. In casa maceratese si sta lavorando in chiave gara1 dello spareggio promozione contro Mantova in programma domenica prossima, gara2 si giocherà a Macerata il 14 aprile e l’eventuale bella è stata fissata per il 21 aprile.

A proposito, ieri i lombardi sono stati sconfitti 3-1 da Palmi che ha così vinto la Del Monte Supercoppa.

"Mercoledì – aggiunge Vullo – disputeremo alle 17 in casa nostra un altro test, in questa occasione ospiteremo Pineto". Sono state buone le indicazioni offerte da quello contro Grottazzolina (foto di Fabio Verducci). "In effetti – osserva Vullo – le indicazioni sono state positive e chi ha giocato ha fatto bene, Penna si è disimpegnato in modo egregio come opposto. In generale i ragazzi si sono fatti valere in diversi fondamentali: bene in battuta e in difesa, è un buon segnale quanto fatto vedere in ricezione dove è stato tenuto testa ai forti battitori di Grottazzolina".

La prossima settimana sarà di lavoro e in quei giorni si cureranno alcuni aspetti. "Dobbiamo lavorare sul cambio palla, sul muro e sulle combinazioni al centro".

Ieri la squadra si è allenata e martedì riprenderà a lavorare agli ordini di coach Castellano. C’è da prepararsi per la sfida di Mantova e arrivare a quell’appuntamento di fondamentale importanza nelle migliori condizioni possibili.