Serie A3. Vullo: "Banca Macerata, a Sabaudia c’è da spingere al massimo»

"A Sabaudia con umiltà ben sapendo che in ogni occasione c’è da stare sempre molto attenti". Italo Vullo, dg della capolista Volley Banca Macerata, parla del match di domani alle 16 a Sabaudia tra formazioni distanziate da 11 punti nel girone Blu di A3. "Ci attende – aggiunge – un avversario che può contare su Onwuelo, un buon opposto con esperienze anche in A2, e su uno schiacciatore come De Paola che offre un valore aggiunto come esperienza e qualità. Il polacco Urbanowicz sa farsi valere in banda". Servirà una prestazione accorta e in linea con le precedenti da parte di Macerata. "Non dobbiamo avere quei cali – spiega Vullo – accusati ogni tanto. Siamo superiori quando giochiamo da Macerata e lo abbiamo dimostrato sul campo". È un avvio di stagione ricco di soddisfazioni. "Siamo primi e a San Giustino abbiamo perso l’unica gara, peraltro al tie break. Abbiamo ambizioni, siamo coscienti che ogni gara può essere determinante e dobbiamo affrontarle con lo stesso piglio, umiltà e senza potere allentare la presa perché non possiamo correre il rischio di giocare con meno aggressività pensando di vincere solo per quanto fatto vedere". Ci sono gare difficili da preparare per evitare il rischio di cali di tensione. "Sul piano tecnico – spiega Vullo – è stata preparata come tutte le altre analizzando pregi e difetti degli avversari ed è stato poi svolto in settimana un lavoro specifico per ottenere un risultato positivo, sul piano psicologico è stato più volte ribadito che non possiamo permetterci distrazioni". La Volley Banca Macerata è prima ed è padrona del suo destino, ma è chiaro che si guarda anche sugli altri campi. "Innanzitutto guardiamo in casa nostra, ma sarebbe ipocrita affermare che non diamo un’occhiata al calendario e alla classifica. In questo turno spicca il match del Fano a Palmi, a casa di una delle candidate alla promozione che finora ha incontrato delle difficoltà. Il Palmi ha cambiato guida tecnica e non può più contare sul libero settempedano Ludovico Giuliani che ha rescisso il contratto".