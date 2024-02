Serie A3. Vullo: "Banca Macerata, c’è da lavorare»

"Il servizio ha funzionato meno del solito e il muro ci ha dato poco". Italo Vullo, dg del Volley Banca Macerata, commenta la prima sconfitta interna della squadra arrivata contro Casarano in occasione del recupero della seconda giornata dell’A3 di volley. Durante il match coach Maurizio Castellano ha pescato dalla panchina facendo ruotare anche i centrali. "È un periodo – dice Vullo – in cui abbiamo un po’ meno dai centrali e un servizio poco ficcante non contribuisce a fare la fase break". Contro Casarano è stata una gara equilibrata in cui i maceratesi, che guidano la classifica, non sono riusciti a piazzare quell’accelerazione necessaria per staccare gli avversari. "Abbiamo giocato alla pari, il problema è stato che non siamo riusciti a fare quel qualcosa in più nel quarto set quando i pugliesi sono andati via e noi ci siamo demoralizzati perdendo poi il tie break praticamente senza giocare. È stata una gara in cui non siamo riusciti a piazzare un break vero portandoci avanti di 2-3 punti, ma è sempre stato un match che si è giocato punto a punto".

Questa sconfitta segue quella di domenica a Lecce, la squadra sta vivendo un momento particolare e qualche giocatore non è quello visto abitualmente. "Dobbiamo rimanere tranquilli, lavorare bene in palestra su cosa non ha funzionato, dovremo raddoppiare gli sforzi in questi tre giorni che ci separano dal match casalingo contro Sabaudia". La gara ha anche detto che la differenza tra vittoria e sconfitta non è poi così netta. "È un girone in cui c’è sempre un rischio se non ci si esprime su certi livelli, giocando come poco tempo fa queste gare le avremmo vinte. La squadra pratica un gioco bello ma anche rischioso e potrebbe esserci qualche sbavatura qualora tutto non funzionasse bene".