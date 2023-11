Serie A3. Vullo: "Banca Macerata, c’era da vincere il primo set»

"Non siamo riusciti a vincere il primo set facendo valere quella differenza vista in campo". Italo Vullo, dg della Volley Banca Macerata, indica il momento chiave del match di A3 a San Giustino vinto dai locali al tie break. "Nel secondo set – aggiunge – abbiamo pagato le conseguenze del primo, poi abbiamo reagito portando la gara al tie break". Nel primo set i maceratesi non sono riusciti ad allungare il passo. "Loro – spiega Vullo – facevano fatica a mettere la palla a terra mentre noi abbiamo accusato delle difficoltà in fase di ricostruzione e ciò non ci ha permesso di staccarci dagli avversari che nel finale hanno sfruttato un paio di episodi dimostrandosi più cinici di noi".

Ma adesso è già tempo di mettersi al lavoro perché domenica al Banca Macerata Forum sarà alle 16 ospite il Palmi, i calabresi, che hanno già osservato il turno di riposo, sono partiti con l’obiettivo di essere protagonisti ma stanno accusando un avvio difficile avendo 4 punti in tre gare. "Dovremo fare i conti contro un’ottima formazione, sebbene non abbia ancora ingranato. Si tratta di un avversario da prendere con le pinze e di una gara in cui dovremo mettere un qualcosa in più sul piatto". Adesso ci sarà da resettare tutto dopo la sconfitta in Umbria. "Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi e trasformarli in carica perché domenica ci possa essere il riscatto. Occorre riuscire a portare in partita quanto i ragazzi fanno in allenamento dove lavorano benissimo".