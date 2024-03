Serie A3. Vullo: "La Volley Banca Macerata ha lanciato un bel segnale da Modica»

Da Modica la leader Volley Banca Macerata vincendo nettamente (3-0) ha lanciato un bel segnale considerando le assenze di Casaro e Orazi. "È stato un bel segnale – dice Italo Vullo, dg della Volley Banca – considerando le due assenze, il fatto di giocare in trasferta e il valore della formazione siciliana. A ciò aggiungiamo che sono state positive le risposte su alcuni fondamentali e che il lavoro svolto nei giorni scorsi sta dando i suoi frutti". Domenica il campionato di A3 disputerà l’ultima gara della regular season, ma la squadra maceratese resterà alla finestra perché deve osservare il turno di riposo cosicché si può già lavorare in funzione della sfida con Mantova, vincitrice dell’altro girone, che mette in palio un pass per salire in A2 per chi vincerà due gare su tre. "Adesso – spiega Vullo – inizieremo il percorso per arrivare nella migliore condizione al 7 aprile quando affronteremo in Lombardia in gara1 Mantova". Le altre due partite sono in programma il 14 a Macerata e l’eventuale bella il 21 a Mantova perché i lombardi hanno chiuso la regular season con più punti rispetto a quelli della formazione di coach Castellano. "In questi giorni si lavorerà su tecnica e parte atletica. In Sicilia i ragazzi hanno mostrato una crescita a muro e nel cambio palla apparso molto più fluido, abbiamo poi giocato bene con i centrali". Si sta lavorando per disputare un test prima del 7 aprile. Domenica Mantova chiuderà il cammino in campionato ricevendo Bologna. "Già l’abbiamo vista più volte all’opera così come loro. Si tratta di una squadra che ha in Novello un ottimo opposto, sanno soffrire, sono bravi a muro dove toccano tanti palloni. È una buona realtà tanto da avere terminato al primo posto nel girone". Macerata ha chiuso il cammino in campionato e il bilancio è positivo. "Vero, però non abbiamo fatto ancora nulla. Alla fine conta solo se si ottiene la promozione o nello spareggio con Mantova o nei successivi playoff".