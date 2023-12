Serie A3. Vullo: "Serve la miglior Volley Banca Macerata, a Bari ci attende una partita ricca di insidie»

"Dovremo contenere Padura Diaz ed esprimere la nostra pallavolo rimanendo concentrati". È la ricetta di Italo Vullo, dg della capolista Volley Banca Macerata, per la gara di oggi alle 17 a Bari, prima giornata di ritorno del girone Blu di A3. "Saranno importanti – aggiunge – battuta e ricezione, poi il resto verrà di conseguenza". All’andata i maceratesi hanno battuto 3-1 i pugliesi che nel frattempo hanno modificato l’assetto. "L’aspetto più evidente è il cambio dell’opposto, non hanno più Paoletti ma Padura Diaz, che ha calcato parquet di Superlega, A2 e per la prima volta è sceso in A3". C’è sempre un’incognita quando si torna a giocare dopo un turno di riposo che la Volley Banca Macerata ha osservato nel giorno di Santo Stefano. "La sosta – osserva Vullo – fa bene perché aiuta a ricaricare le pile, permette di svolgere un lavoro fisico più approfondito, però manca ritmo gara e speriamo di non averlo perso. L’importante sarà partire subito al massimo per non lasciare spazio agli altri". Ora più che mai gli avversari daranno tutto contro la leader che, a volte, ha fatto fatica a carburare. "È successo, specie in trasferta, che ci voglia un po’ di tempo per prendere il ritmo gara, magari perché non siamo abituati a quell’impianto o per altre situazioni, ma quando abbiamo iniziato a carburare i ragazzi si sono espressi molto bene". Non c’è da fidarsi troppo dalla classifica: Macerata è in testa con 31 punti e Bari ne ha 11. "I ragazzi – avverte il dg – devono essere concentrati perché a oggi non abbiamo fatto ancora niente. Bari è stata costruita per un campionato importante, ma si è trovata in una posizione di classifica non consona alle sue potenzialità. Di certo oggi daranno tutto e noi dovremo rispondere al massimo tenendo a mente che di fronte avremo un avversario che può metterci in difficoltà". I 31 punti conquistati nella prima parte di stagione costituiscono un bel biglietto da visita, ma è ancora tutto da costruire. "Quanto fatto ce lo teniamo ben stretto ma siamo anche consapevoli che tutto è ancora in ballo. Siamo la capolista e sappiamo che ogni avversario darà il massimo e noi dovremo interpretare ogni gara come se fosse l’ultima".