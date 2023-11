Serie B. Barbolini: "Mosaico, miglioreremo». L’Olimpia a mani vuote a Bologna

Il Mosaico colleziona contro il Volley Modena l’ottava sconfitta consecutiva, ma raccoglie un punto per la classifica (il quarto) e sperimenta una nuova formazione (Engaldini in regia, con gli inserimenti di Vingaretti, dimostratisi utili soprattutto al servizio e il supporto di Ollino in posto quattro) che consente al tecnico Barbolini di affermare: "Abbiamo trovato una linea di gioco, ora sappiamo dove intervenire per migliorare". La classifica è brutta, ma il tempo per recuperare c’è. Dopo un primo set disastroso e un secondo in cui qualche sprazzo ha consentito di sfiorare il pareggio, la squadra ravennate si è riorganizzata, sbagliando meno, aumentando di efficacia a muro e in difesa, con bottini d’attacco ben ripartiti fra tutte le schiacciatrici e una grinta ritrovata. Il quinto set partito subito male (0-4) ha fatto capire però che la continuità è ancora lontana.

Il Massa Volley si aggiudica autorevolmente il derby col Mosaico Jr, rimontando il set d’apertura perduto e mantenendosi nelle zone alte della classifica. L’Olimpia Teodora esce dal "Madison" di Piazza Azzarita - 3-0 per il Progresso Volley - con l’orgoglio di aver partecipato ad un’importante iniziativa nel quadro della lotta alla violenza sulle donne, di aver giocato in un impianto prestigioso (dove le "imperatrici" vinsero il terzo e il nono scudetto), ma con una prestazione negativa, dove è prevalso il disorientamento in un ambiente così diverso dalle palestre normalmente frequentate, che fa perdere una preziosa occasione di rilancio per un piano-salvezza difficilissimo.

Nessuno sgarro al pronostico nella trasferta della MyTech Cervia che viene sconfitta sul campo della capoclassifica Riccione, ma strappa un buon set (il quarto, ai vantaggi) e saluta l’ingresso dell’olandese-romagnola Weersing nel ruolo di team manager.

Strada chiusa per la Pietro Pezzi, che rimane in gara solo per i primi due set nella trasferta di Loreto.

La società si prepara al tradizionale ritrovo di fine anno in cui celebrare i risultati sportivi (la classifica rimane più che accettabile) e il proprio impegno nel sociale, tratto distintivo nella sua giovane storia.

Marco Ortolani