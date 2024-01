Serie B e C maschile e femminile. La Battistelli a Cervia per restare in alto

Serie B2. Oggi alle 18,45 la Battistelli Blu Volley, seconda in classifica, sarà a Cervia per seconda partita del 2024. Nella prima le pesaresi hanno battuto in casa Ravenna.

Serie C. Nel maschile, girone A, oggi alle 17 Bertuccioli Bottega-Farmacia Amadio. Alle 18 Fermo-Montesi. Coach Antonini: "Una trasferta complicata, contro gli ultimi in classifica che non hanno nulla da perdere". Nel girone B, oggi alle 17 Borgovolley-Pergola: "Gara molto importante che assegnerà punti determinanti per la classifica iniziale della seconda fase" avverte coach Palazzetti. Nel femminile, girone A, oggi alle 18 Megabox-Edilmonandi e Urbania-Offida. Le durantine, terze in classifica ospitano Ciú Ciú, una partita sulla carta facile ma che può nascondere insidie. Alle 21 Urbino-Fermo: "Faremo il possibile per mostrare a tutti, noi in primis, le qualità che contraddistinguono questa squadra", così coach Lazzarini. Stesso orario Line Office Bottega-Azzurra.

Nel girone B, oggi alle 18 Virtus Fano-Gabicce: "Giochiamo contro Gabicce la seconda forza del campionato – afferma il coach della Virtus Ippoliti – l’atteggiamento della squadra in partita dovrà essere sempre aggressivo e questo lo pretendo dalle ragazze, cercheremo di prendere punti per la classifica". Dall’altra parte il diesse Leonardi rilancia: "Ci vuole attenzione e determinazione perché Fano è una squadra giovane, ma con enorme potenziale atletico e tecnico, in gara singola può battere chiunque". Alle 21 Pagliare-Glasstech Volley Pesaro: "Non è da sottovalutare l’avversario – sottolinea coach Rusalen –, perché sarà una partita tosta in casa loro. Ogni match ora vale molto, per cui andrà affrontato con la giusta cattiveria". Pesaro nel recupero ha battuto la Virtus per 3-1: "È stata una partita combattuta – contuinua –. Loro hanno individualità importanti che però siamo riusciti ad arginare molto bene sia a muro che in difesa".

b.t.