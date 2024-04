Serie B Femminile, Ambra Cavallini grande cuore. Fgl Zuma, vittoria e primo posto matematico

La Fgl-Zuma Castelfranco espugna per 3-1 anche il parquet dell’Elettromeccanica di Cesena e con questi tre punti la corazzata di Marco Bracci centra la matematica certezza di concludere la regoular season al primo posto ancora con un vantaggio di 7 punti sulla seconda. La Fgl-Zuma che parte subito al comando prendendo un significativo vantaggio che le avversarie non mescono minimamente minimamente a colmare e il set si chiude agilmente 18-25. Nella seconda frazione le toscane centrano subito un + 4 e il punteggio si assesta sul 3-8, ma le avversarie, terza forza del campionato, azione dopo azione agganciano il pareggio (9-9): la gara è in perfetto equilibrio (13-14; 14-16), quando le ragazze di coach Bracci trovano il nuovo allungo (14-20). La frazione si chiude con lo stesso parziale. Cesena tenta il tutto per tutto nel terzo set (4-5, 8-10) e non molla le biancoblu (12-14) che resto dietro di 2 punti (17-19). Le toscane hanno un attimo di rilassamento e Cesena ne approfitta per centrare il pareggio sul 19-19. La Fgl-Zuma perde il comando (22-20) ed entra Tesanovic per Renieri fino al 24-21 che si trasforma in successo per le padrone di casa. Le castelfranchesi sono in affanno anche nel quarto (7-7), poi firmano il +4 che le riporta al comando. Il divario si allunga (9-16) e la vittoria arriva poco dopo sul 19-25.

Che cuore ha l’Ambra Cavallini Pontedera che vince al tie-break 17-15 contro il Santa Lucia di Roma in uno scontro diretto vitale in chiave salvezza. E’ il muro di Chericoni a chiudere il lungo confronto, due ore e mezza di gioco, e a conquistare due punti a dir poco fondamentali. L’avvio della partita è in salita per le biancocelesti che cedono 25. Poi il pareggio nel set successivo ai vantaggi (26-24), nel terzo di nuovo sotto (23-25) e nella quarta frazione il team di Becucci sale in cattedra chiudendo 25-12. Il tie-break è un testa a testa estenuante fino al 15 pari: le locali conquistano il match point subito trasformato in vittoria.

Stefania Ramerini