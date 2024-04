Serie B. Il Mosaico a Piacenza

La Pietro Pezzi scende in campo oggi, alle 17, al palasport Costa, per una gara che ha già le sembianze di uno spareggio. La classifica reclama punti per sorpassare San Marino e Forlì, attualmente avvantaggiate. Mancano solo 4 partite per racimolarli e quella odierna, contro la Paoloni Macerata, è uno snodo importante, considerando che i marchigiani non hanno molto da chiedere a questo campionato, almeno a livello di risultati. La squadra di Rizzi non vive un buon momento e, nelle ultime uscite, si è mostrata tesa e fallosa. Necessita cambiare marcia in vista dello sprint-salvezza. All’andata fu un pesante 3-0 per i maceratesi. Trasferta difficile per il Mosaico Ravenna, che ha possibilità di salvezza ormai puramente teoriche, avendo sei punti da recuperare in tre partite. La squadra sarà priva della regista Giorgia Vingaretti, rimasta vittima di un leggero infortunio domestico alla mano. Si gioca a Piacenza contro l’Everest, quarta in classifica ma fuori dai giochi-playoff. Fu la squadra, all’epoca prima in classifica, contro la quale esordì Tisci, mettendo subito fine alla lunga serie iniziale di 9 sconfitte.

Il coach dovrebbe dar spazio alle giovani: oltre alla scelta obbligata di Engaldini in regia potrebbero avere campo Benzoni e Caruso. In B2 il MassaVolley conta di fare i punti per la salvezza aritmetica sul campo dell’Olimpia Teodora, già condannata da tempo alla serie C, ma vogliosa di ripartire a breve con nuovi e più ambiziosi progetti. Cervia riceve Montesilvano (anche qui punti salvezza in palio), mentre il tranquillo Mosaico Jr chiude in scioltezza la propria stagione ricevendo il Fermo nel posticipo domenicale e attendendo notizie circa i programmi societari per il prossimo anno, visto che la società si potrebbe trovare con due squadre nella stessa categoria, cosa non consentita dal regolamento.

Marco Ortolani