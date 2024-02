Serie b. Il Mosaico cede alla capolista Clai Imola. Vittoria preziosa per la Pietro Pezzi con S.Marino

Una sconfitta e una vittoria nella lunga giornata della serie B di volley al PalaCosta dopo l’infinita sosta del torneo. La sconfitta (0-3) arriva per le ragazze del Mosaico contro la favorita Clai Imola, capolista del girone C di serie B1. Primi due set senza storia con le imolesi – con tante ex Teodora in campo – che dettano i ritmi e si impongono piuttosto nettamente 12-25 e 18-25. Nella terza frazione sono le ravennati a giocare alla pari con le avversarie, determinate a vincere per mantenere la vetta della graduatoria. E alla fine la spunta ancora la Clai anche nella terza frazione anche se la contesa si risolve ai vantaggi e le imolesi vincono 26-24 ottenendo i 3 punti. In serie B maschile, la Paolo Pezzi ottiene un’importantissima vittoria per la sua classifica contro la Promopharma San Marino: 3-1 il risultato finale della sfida del pomeriggio al Costa. Perso il primo set 19-25 la Pezzi infila tre parziali consecutivi: 25-20, 25-21, 25-23. Con questo successo i ravennati salgono al 9º posto con 13 punti, scavalcando i rivali.

u.b.