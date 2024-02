Serie B. Il Mosaico non esce dalla crisi ’P. Pezzi’, un punto a S.Severino

Ancora una dimostrazione di generosità della Pietro Pezzi che, a San Severino, parte senza gli acciaccati Cerquetti e Cardia, con Zama in regia, Fiorini opposto, Baroni e Oliva di banda. Partita equilibratissima che i ravennati tengono in piedi chiedendo qualche sacrificio in campo a capitan Cerquetti e a coach Rizzi che, contrariamente a sabato scorso in cui aveva fatto il regista, si schiera in attacco, siglando anche 8 punti. Alla fine arriva una sconfitta 3-2 (25-23, 22-25, 25-22, 19-25, 15-10) che vale un bel punto. Prosegue il momento nero del Mosaico che, dopo il sussulto seguito al cambio di panchina (6 punti in tre partite), non ha mantenuto ritmo di gioco e di risultati.

A Garlasco, poi, ha pesato l’infortunio dell’opposta Tosi, utilizzata solo per giri di battuta e difesa per problemi al tendine. Al suo posto Bendoni. Ne è derivata una sconfitta con un 3-0 mai in discussione. Il distacco dalla zona-salvezza è di 8 punti a sole 10 partite dalla chiusura. Sconfitte anche le ravennati di B2: sorprende il tonfo interno del Massa contro il Progresso Bologna (1-3) che allontana le ragazze di Morigi dalla zona playoff. Con quattro retrocessioni non sono tranquille nemmeno il Mosaico Jr e ancor più il Cervia (due netti 0-3 a Pesaro e Filottrano). Per l’Olimpia un set a Pescara e un 29-31 nel terzo che poteva valere un punto, comunque inutile per una classifica ormai compromessa.

Marco Ortolani