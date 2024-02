Serie B. La ’Pietro Pezzi’ cade a Ferrara. Si rilancia Cervia: 3-0 con Pescara

Non ci si poteva aspettare troppo dalla trasferta sul campo del quotato Ferrara. La Pietro Pezzi torna con la soddisfazione di averci provato, soprattutto nel secondo set, ceduto solo ai vantaggi, mentre il primo e il terzo hanno marcato la netta differenza di valori in campo. Confortante anche l’utilizzo di Cerquetti, insieme a quello ormai abituale di coach Rizzi, stavolta nel ruolo di attaccante. Attenzione ora tutta rivolta al match di sabato al Costa, con tre punti d’oro in palio contro la cantera della Lube, una delle sei squadre pressate in tre punti fra le quali dovranno definirsi le 4 retrocesse. Il Mosaico ha vinto in netto contro-pronostico la sfida contro Ozzano, giunta a Ravenna lanciata da 4 vittorie consecutive. Ha funzionato l’innesto di Bendoni nel sestetto titolare, così come è stato decisivo il recupero di Sofia Tosi che, pur limitata da un infortunio, ha espresso un gioco determinato e produttivo. Lucia Bacchi ha tenuto particolarmente a dividere con lei il premio MVP assegnatole dalla società. La serataccia delle emiliane, con numerosi errori in vari dipartimenti del gioco, ha poi aiutato la serata di gloria delle ravennati che tornano così a sperare in una salvezza comunque difficile.

In B2 il Mosaico ha vinto, nel posticipo domenicale alla "Mattioli", un combattuto derby stracittadino contro l’Olimpia Teodora (3-1), controllando agevolmente i set centrali. Vittoria ai vantaggi delle giovanissime di Dominico nel primo set e finale thrilling nel quarto, portato a casa dal Mosaico Jr con le giocate decisive del posto4 Tomat. Solo un punto per il Massa nella trasferta di Montesilvano, che consente però alle ragazze di Morigi di rimanere in contatto con le zone alte della classifica e soprattutto di allontanarsi in modo deciso dalla lotta per la retrocessione. Una lotta che vede coinvolte ancora moltissime squadre, fra le quali lo stesso Mosaico Jr e anche il Cervia, che però si è rilanciato rifilando un bel 3-0 interno al Pescara (problemi solo nel secondo set, strappato ai vantaggi, ma affermazione agevole negli altri due). Compromessa, invece, la situazione dell’Olimpia Teodora, attardata di 16 punti dalla quintultima posizione, con sole 10 partite ancora da giocare.

Marco Ortolani