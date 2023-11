Serie B maschile. Big-match al PalaMaroncelli tra l’Invicta e il Tuscania

Scontro diretto questa sera a Marina di Grosseto per l’Invictavolleyball del presidente Andrea Galoppi. Il sestetto maremmano, infatti, vuole rimanere in scia al gruppo di testa del girone F di serie B maschile. Ma prima ci sarà da superare un test tutt’altro che facile. Per la settimana giornata di campionato, alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto, la squadra allenata da coach Fabrizio Rolando dovrà tirare fuori unghie e denti affilati per rimandare al mittente le pretese di vittoria del Maury’s Comcavi Tuscania.

I laziali hanno 15 punti, così come i grossetani, ma sono secondi in classifica avendo perso finora solamente quattro set sui venti totali disputati. Un ritmo davvero importante per la formazione ospite che si troverà di fronte un’Invictavolleyball però in condizione e molto motivata. In casa laziale ci sarà un volto nuovo che dovrebbe esordire proprio oggi. Gianluca Facchini, centrale di 195 centimetri di altezza, classe 1996, va a rinforzare il reparto dei centrali a disposizione di coach Perez Moreno dopo l’infortunio accorso a Stoleru che lo terrà ai box ancora per qualche settimana.

Per Facchini è un gradito ritorno a Tuscania essendo cresciuto proprio nel vivaio della squadra del presidente Pieri. Ecco, nel dettaglio, il programma dell’odierna giornata di campionato: Ecosantagata Civita Castellana-Italchimici Foligno, Invictavolleyball-Maury’s Comcavi Tuscania, New Volley Sansepolcro-Naturenergy Anguillara, Volley Club Orte-Lupi Santa Croce, Maxitalia Jumboffice-Kabel Volley Prato, Toscanagarden Arno-Tomei Livorno, Upc Delta Bevande Camaiore-Gruppo Lupi Pontedera.

In campo femminile invece, dopo due settimane di pausa (una per maltempo ed una per il turno di riposo), oggi torna a giocare la squadra della Prima Divisione femminile dell’Invictavolleyball allenato dai coach Stefano Spina e Andrea Chiappelli: appuntamento alle 18.30 sul parquet dell’Ospedalieri Pisa.

Andrea Capitani