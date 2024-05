Serie B maschile. Invicta da brividi. A Castelfranco gara decisiva

Ultima chiamata playoff per l’Invicta di Fabrizio Rolando nel campionato di serie B maschile. Oggi alle 18, infatti, i grossetani, terzi in classifica, affrontano a Castelfranco di Sotto il Toscana Garden Arno, seconda forza del torno che ha quattro punti in più dei maremmani. Con due giornate da giocare e con i soliti primi due posti che valgono i playoff, oggi la formazione di Rolando è chiamata a vincere su un campo difficilissimo per provare il tutto per tutto. "La partita è difficilissima, loro sono una squadra molto forte – dice il diesse Francesco Masala –. Lo scorso anno hanno vinto il campionato, anche se poi hanno rinunciata a salire di categoria. All’andata Castelfranco vinse 3-2 E temo la loro compattezza. Giocano a memoria, hanno due ottimi centrali, un opposto molto forte e un libero che ha giocato in A2. Però c’è qualcosa che mi dice che battaglieremo, possiamo giocarcela".