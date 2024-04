Serie B maschile. Invicta, scontro diretto con il Civita Castellana

Scontro diretto per difendere il terzo posto stasera a Marina di Grosseto. Dopo la sconfitta di Tuscania e la pausa pasquale l’Invicta di Fabrizio Rolando ospita Civita Castellana per provare a rimettersi in carreggiata. Stasera alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto, per la ventunesima giornata di serie B maschile, Alessandrini e compagni se la vedranno contro una formazione che tallona i grossetani di due punti. sfida nella sfida quindi, sia per l’alto livello dell’avversario, sia perché è in ballo la terza posizione. Sfida delicatissima, dove servirà giocare col giusto approccio. Il programma della giornata: Invicta-Ecosantagata Civita Castellana,New Volley Sansepolcro-Maury’s Comcavi Tuscania, Volley Club Orte-Naturenergy Anguillara, Upc Volley-Lupi Santa Croce, Kabel Volley Prato-Ies Tomei Livorno, Maxitalia Jumboffice-Gruppo Lupi Pontedera, Toscana Garden Arno-Italchimici Foligno. Mentre per la Prima Divisione femminile allenata da coach Stefano Spina e Andrea Chiappelli stasera alle 21 giocherà in via Mercurio a Grosseto contro il Volley Livorno per la ventesima giornata di campionato: la formazione femminile con una vittoria potrebbe conquistare stasera la vittoria del proprio girone con ben quattro giornate di anticipo. Ma non sarà una sfida scontata, visto come la formazione grossetana a Pasqua ha disputato un importante e faticoso torneo a Pordenone, ovvero il Cornacchia World Cup, classificandosi tredicesime su 32 squadre di tutto il mondo. Insomma le ragazze di Spina e Chiappelli non si sono riposate nemmeno la scorsa settimana, come capitato alle avversarie labroniche. In caso di vittoria la classifica parlerebbe di 58 punti, con l’Ospedalieri che al massimo potrebbe arrivare a quota 57. Dopo poi inizierà la fase dei playoff per puntare alla serie D.