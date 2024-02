Serie B maschile. L’Invicta a Pontedera nella tana dei Lupi

Sedicesimo turno di campionato per l’Invicta che oggi avrà una difficile trasferta in quel di Pontedera. La formazione di coach Fabrizio Rolando, per il campionato di serie B maschile, oggi alle 18 al palazzetto dello sport Giorgio Matteoli affronta i Lupi Pontedera in una sfida insidiosa. Il team di casa infatti davanti al pubblico amico trova sempre una marcia in più. Grossetani che arrivano a questo incontro forti del terzo posto in classifica consolidato nell’ultimo turno e consapevoli di po-ter proseguire sulla striscia di risultati utili consecutivi. Gruppo Lupi Pontedera che invece nell’ultimo turno hanno rimediato una sonora sconfitta a Civita Castellana e quindi vorranno rifarsi. Il programma della giornata: Naturenergy Anguillara-Lupi Santa Croce, Upc Camaiore-Toscana Garden Arno, Italchimici Foligno-Maury’s Comcavi Tuscania, Ies Tomei Livorno-Ecosantagata Civita Castellana, Gruppo Lupi Pontedera-Invictavolleyball, Maxitalia Jumboffice-Volley Club Orte, Kabel Volley Prato-New Volley Sansepolcro. A livello giovanile intanto, la formazione femminile under 18 nera ha conquistato la finale territoriale. Liquidato Venturina per 3 set a 0 (25-13, 25-13, 25-10) al PalaMaroncelli le ragazze allenate dai mister Stefano Spina e Andrea Chiappelli giocano una buona gara su tutti i fondamentali e con grande concentrazione, staccando il pass per la finale.

Una vittoria che vale anche l’opportunità di giocarsi la fase regionale di categoria: 24 squadre nel territorio del Basso Tirreno (unione delle province di Grosseto Pisa e Livorno) e per il secondo anno di fila la società grossetana è riuscita ad arrivare a giocarsi una finale territoriale nella categoria Under 18. "Risultato straordinario, in pochi ci credevano ma le ragazze hanno dimostrato ancora una volta il loro valore sul campo e si sono meritate di giocarsi ancora una volta una finale – commentano i due tecnici Spina e Chiappelli nel postpartita –. Sarà finale con Casciavola in campo neutro. Non sappiamo ancora quando e dove ma le nostre ragazze sono pronte. Ci divertiremo".